СК возбудил уголовное дело после жалобы сироты из Нижнего Тагила на предоставленное жильё





рассказали в информационном центре СК. «Так, в помещении имеется сырость, напольные покрытия повреждены, а неисправность инженерных систем влечет регулярное возникновение коммунальных аварий. В целях предотвращения затоплений заявитель вынужденно перекрыл подачу воды в квартиру, из-за чего фактически не имеет доступа к жизненно необходимому коммунальному ресурсу. Обращения в различные инстанции результатов не принесли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения к главе ведомства Александру Бастрыкину совершеннолетнего сироты из Нижнего Тагила. Молодой человек сообщил о плохом состоянии дома, в котором ему предоставили квартиру в прошлом году.В своем обращении парень заявил, что дом на улице Свердлова, в котором он получил квартиру в мае 2024 года, был введен в эсплуатацию с многочисленными нарушениями.После обращения было возбуждено уголовное дело. Отчитываться о ходе расследования и итогах которого следователи должны будут перед Бастрыкиным.