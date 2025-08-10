Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело после жалобы сироты из Нижнего Тагила на предоставленное жильё
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после обращения к главе ведомства Александру Бастрыкину совершеннолетнего сироты из Нижнего Тагила. Молодой человек сообщил о плохом состоянии дома, в котором ему предоставили квартиру в прошлом году.
В своем обращении парень заявил, что дом на улице Свердлова, в котором он получил квартиру в мае 2024 года, был введен в эсплуатацию с многочисленными нарушениями.
После обращения было возбуждено уголовное дело. Отчитываться о ходе расследования и итогах которого следователи должны будут перед Бастрыкиным.
В своем обращении парень заявил, что дом на улице Свердлова, в котором он получил квартиру в мае 2024 года, был введен в эсплуатацию с многочисленными нарушениями.
«Так, в помещении имеется сырость, напольные покрытия повреждены, а неисправность инженерных систем влечет регулярное возникновение коммунальных аварий. В целях предотвращения затоплений заявитель вынужденно перекрыл подачу воды в квартиру, из-за чего фактически не имеет доступа к жизненно необходимому коммунальному ресурсу. Обращения в различные инстанции результатов не принесли»,
– рассказали в информационном центре СК.
После обращения было возбуждено уголовное дело. Отчитываться о ходе расследования и итогах которого следователи должны будут перед Бастрыкиным.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
10 августа 2025
10 августа 2025
Крышки для помощи больным детям собрали сотрудники свердловского учебного центра ФСИН
11 августа 2025
11 августа 2025