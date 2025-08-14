Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржец погасил крупный долг по алиментам под угрозой уголовной ответственности

09.52 Понедельник, 18 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 35-летний отец полностью выплатил долг по алиментам порядка одного миллиона рублей, когда оказался под угрозой уголовной ответственности.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, отец был обязан ежемесячно выплачивать на содержание своей несовершеннолетней дочери четверть от заработанного, но не делал этого, отдавая небольшие суммы.

«Отец ребёнка, чтобы создать видимость ответственного гражданина, выплачивал небольшие суммы по 3-5 тысяч рублей в счёт погашения долга, считая, что этой суммы достаточно. Кроме того, пояснял, что на встречах с дочкой покупал ей мармелад, конфеты, сок и этого достаточно»,

– рассказали приставы.


При этом мама продолжала воспитывать дочку одна, своими силами покрывая расходы на питание, одежду, обувь, школьные принадлежности, а также на занятия девочки: танцы, изобразительное искусство, английский язык.

Со временем долг отца достиг порядка 1 миллиона рублей. Сначала мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, наказав его обязательными работами на 30 часов. Однако даже после этого отец не приступил к добросовестному исполнению своих обязательств, и тогда действия родителя классифицировали по части 1 статьи 157 УК РФ.

В отношении должника возбудили уголовное дело, лишь после чего он полностью выплатил долг. На данный момент дело прекращено.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
