Возрастное ограничение 18+
Небольшие дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Предпоследняя неделя августа обещает быть дождливой в Свердловской области. Синоптики прогнозируют кратковременные осадки и грозы.
Сегодня, 18 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём +18...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге днём +18...+20°C, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 19 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, также местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +11...+16°C, днём +22...+27°C, в горах до +17°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью +14...+16°C, кратковременный дождь; днём +25...+27°C, без существенных осадков. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 20 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, дожди, местами небольшие. Ночью +11...+16°C, при прояснении до +7°C, днём +16...+21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице небольшой дождь, ночью +12...+14°C, днём +17...+19°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 18 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём +18...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге днём +18...+20°C, без существенных осадков, вечером небольшой дождь. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 19 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, также местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +11...+16°C, днём +22...+27°C, в горах до +17°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала ночью +14...+16°C, кратковременный дождь; днём +25...+27°C, без существенных осадков. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 20 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, дожди, местами небольшие. Ночью +11...+16°C, при прояснении до +7°C, днём +16...+21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице небольшой дождь, ночью +12...+14°C, днём +17...+19°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию