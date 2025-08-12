Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле выявлено 14 нарушений в работе «Водоканала»
Фото: Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно со специалистами «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» завершило плановую проверку деятельности ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле. В ходе выездной инспекции выявлено 14 нарушений обязательных экологических требований, сообщили в ведомстве.
Среди выявленных нарушений — превышение допустимых объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также предоставление неполных или искаженных данных в экологической отчетности. Кроме того, специалисты зафиксировали сброс сточных вод Выпуска № 3 в реку Тагил с превышением нормативов по ряду показателей.
Также установлено, что ООО «Водоканал-НТ» внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере, не соответствующем установленным требованиям. Предприятие получило предписание об устранении нарушений, ведется работа по привлечению к административной ответственности ответственных лиц, отметили в Росприроднадзоре.
