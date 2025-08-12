Возрастное ограничение 18+

В Нижнем Тагиле выявлено 14 нарушений в работе «Водоканала»

15.32 Воскресенье, 17 августа 2025
Фото: Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора совместно со специалистами «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УрФО» завершило плановую проверку деятельности ООО «Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле. В ходе выездной инспекции выявлено 14 нарушений обязательных экологических требований, сообщили в ведомстве.

Среди выявленных нарушений — превышение допустимых объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также предоставление неполных или искаженных данных в экологической отчетности. Кроме того, специалисты зафиксировали сброс сточных вод Выпуска № 3 в реку Тагил с превышением нормативов по ряду показателей.

Также установлено, что ООО «Водоканал-НТ» внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере, не соответствующем установленным требованиям. Предприятие получило предписание об устранении нарушений, ведется работа по привлечению к административной ответственности ответственных лиц, отметили в Росприроднадзоре.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Прокуратура Свердловской области пугает количеством нарушений в организации школьного питания
12 августа 2025
Госавтоинспекция обнародовала список самых злостных нарушителей в Свердловской области
14 августа 2025
Компания в Сысерти с нарушениями держала стоянку для маломерных судов
08 августа 2025
В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
10 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:44 На трассе под Тугулымом число погибших в аварии увеличилось до четырёх
17:20 В Екатеринбурге риэлтор помог сорвать мошенническую сделку с квартирой пенсионерки
16:36 Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека
15:32 В Нижнем Тагиле выявлено 14 нарушений в работе «Водоканала»
14:55 Мужчина сдался полиции после убийства на почве ревности в Екатеринбурге
13:45 Прогноз погоды в Свердловской области на начало недели: дожди, туман и прояснения
13:35 В День города выбрали победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025»
12:40 В Свердловской области за сутки потушено 13 пожаров и найдено тело на озере Карасье
11:32 Куда сходить в Екатеринбурге с 18 по 24 августа
11:00 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись пять автомобилей
17:47 13 уральцев наградили за вклад в донорство крови
16:57 «Храм святой Екатерины будет построен», — заявил мэр Орлов на праздновании 302-летия Екатеринбурга
16:21 Соловьев поздравил Екатеринбург с 302-летием, ранее он называл его «городом бесов»
15:17 В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственном автомобиле
14:49 В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля из ревности
13:44 В Екатеринбурге водитель «Mazda» сбил насмерть пешехода на улице Бабушкина
13:29 В Екатеринбурге открылся бывший кинотеатр «Салют»
12:12 В Шале женщина погибла под колесами собственного автомобиля
11:14 В Екатеринбурге продлят сроки перекрытия улиц в Кировском районе
10:54 В Свердловской области остался один природный пожар на площади 12 гектаров
21:39 В селе Баженовское открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
20:31 На детской площадке в Красноуральске развернулась спасательная операция
20:08 В Первоуральске огласили приговор погубившему коллегу водителю
19:58 Театр балета «Щелкунчик» поделился планами на новый сезон
19:39 Возле Турбинки в Екатеринбурге водитель иномарки погубил пешехода
18:58 Свердловске власти выделили 30 млн на создание производства рыбы на месте бывшего угольного разреза в Карпинске
Все новости Свердловской области
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
Все новости России и мира
17:44 На трассе под Тугулымом число погибших в аварии увеличилось до четырёх
17:20 В Екатеринбурге риэлтор помог сорвать мошенническую сделку с квартирой пенсионерки
16:36 Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека
15:32 В Нижнем Тагиле выявлено 14 нарушений в работе «Водоканала»
14:55 Мужчина сдался полиции после убийства на почве ревности в Екатеринбурге
13:45 Прогноз погоды в Свердловской области на начало недели: дожди, туман и прояснения
13:35 В День города выбрали победительницу конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025»
12:40 В Свердловской области за сутки потушено 13 пожаров и найдено тело на озере Карасье
11:32 Куда сходить в Екатеринбурге с 18 по 24 августа
11:00 На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись пять автомобилей
17:47 13 уральцев наградили за вклад в донорство крови
16:57 «Храм святой Екатерины будет построен», — заявил мэр Орлов на праздновании 302-летия Екатеринбурга
16:21 Соловьев поздравил Екатеринбург с 302-летием, ранее он называл его «городом бесов»
15:17 В Екатеринбурге мужчину зарезали в собственном автомобиле
14:49 В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля из ревности
13:44 В Екатеринбурге водитель «Mazda» сбил насмерть пешехода на улице Бабушкина
13:29 В Екатеринбурге открылся бывший кинотеатр «Салют»
12:12 В Шале женщина погибла под колесами собственного автомобиля
11:14 В Екатеринбурге продлят сроки перекрытия улиц в Кировском районе
10:54 В Свердловской области остался один природный пожар на площади 12 гектаров
21:39 В селе Баженовское открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
20:31 На детской площадке в Красноуральске развернулась спасательная операция
20:08 В Первоуральске огласили приговор погубившему коллегу водителю
19:58 Театр балета «Щелкунчик» поделился планами на новый сезон
19:39 Возле Турбинки в Екатеринбурге водитель иномарки погубил пешехода
18:58 Свердловске власти выделили 30 млн на создание производства рыбы на месте бывшего угольного разреза в Карпинске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK