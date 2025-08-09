Прогноз погоды в Свердловской области на начало недели: дожди, туман и прояснения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

По информации Уральского УГМС, в регионе на предстоящей неделе ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В ночные часы местами возможен туман.18 августа прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы и утром туман. Ветер западный 3–8 м/с. Температура ночью составит +7…+12 °C, днём +18…+23 °C. В Екатеринбурге ночью ожидается около +11 °C, днём +19 °C и небольшой дождь.19 августа синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 3–8 м/с. Температура ночью +11…+16 °C, днём +22…+27 °C, в горных районах до +17 °C. В Екатеринбурге ночью возможен кратковременный дождь и +15 °C, днём без существенных осадков и до +26 °C.20 августа ожидаются дожди. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура ночью +11…+16 °C, при прояснении до +7 °C, днём +16…+21 °C. В Екатеринбурге небольшой дождь. Ночью прогнозируется +13 °C, днём +18 °C.По данным метеорологов, в конце рабочей недели 21–22 августа осадков будет немного, возможны лишь локальные кратковременные дожди. Ночью температура составит +9…+14 °C, днём +19…+24 °C.