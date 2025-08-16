13 уральцев наградили за вклад в донорство крови

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Накануне празднования Дня города 13 жителей Свердловской области получили нагрудный знак и удостоверение «Почётный донор России». Церемонию организовали Станция переливания крови ФМБА России и Свердловское региональное отделение Российского Красного Креста, об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного медицинского колледжа.В ходе мероприятия в регионе впервые вручили знаки РКК «За регулярное донорство». Шесть жителей Екатеринбурга стали обладателями именных дипломов и памятных значков, на которых выгравированы слова «Дарящим жизнь» и указано количество донорских донаций.Среди награждённых был Алексей Уфимцев, который рассказал, что начал сдавать кровь в 2019 году. «Я приобщился к донорству в 2019 году, будучи активным участником движения байкеров. Теперь сдаю кровь почти каждые два месяца. Сегодня получил удостоверение почётного донора и значок Российского Красного Креста "За регулярное донорство". Приятно, что мой вклад в помощь людям оценила одна из старейших в стране гуманитарных организаций», — отметил он.