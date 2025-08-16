«Храм святой Екатерины будет построен», — заявил мэр Орлов на праздновании 302-летия Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

302-летие Екатеринбурга началось с молебна на площади Труда. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.Мэр Алексей Орлов отметил, что подобные молебны могут стать частью городских праздников. «Я уверен, что это станет новой доброй традицией празднования дня города Екатеринбурга», — сказал он.Глава города также сообщил о планах возвести в Екатеринбурге храм святой Екатерины. «Я абсолютно уверен и мы все верим, что храм святой Екатерины будет построен. Много копий было сломано, но все-таки народное согласие есть, воля меценатов есть. Я очень надеюсь, что этот проект будет реализован и город обретет храм имени своей покровительницы», — отметил Орлов.Напомним, в 2019 году планировалось построить храм в сквере у Драмтеатра, что вызвало волну протестов. На фоне недовольства жителей епархия отказалась от реализации проекта на этом месте.