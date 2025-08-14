Возрастное ограничение 18+

Соловьев поздравил Екатеринбург с 302-летием, ранее он называл его «городом бесов»

16.21 Суббота, 16 августа 2025
Фото: информагентство «Накануне.ру»
Телеведущий Владимир Соловьев, который ранее называл Екатеринбург «городом бесов» и «центром мерзотной либероты», приехал в уральскую столицу на праздник в честь 302-летия.

В Екатеринбурге он выступил на фестивале «Энергия РМК». Видеозапись его речи выложил телеграм-канал «Подливтика 2.0».

Не знаю, где в мире есть народ, который может позволить себе назвать улицу именем Архангела Михаила. Не знаю, где есть еще люди, которые встают и борются с абсолютным злом, абсолютной тьмой. Екатеринбург — это не только щит Родины, но и мужчины на фронте. Русский создан для победы. Все могут пытаться с нами воевать, но что на спортивных ристалищах, что на поле боя нам нет, не было и не будет равных. Екатеринбург — честь и слава. Екатеринбург — надежда и опора. Екатеринбург — великое прошлое, великое настоящее и великое будущее нашей родины. Почему? Потому что мы русские, и с нами бог,

— говорит Соловьев



В 2019 году Соловьев называл Екатеринбург «городом бесов», в 2022 году он повторил эту характеристику и добавил, что это «центр мерзотной либероты».

В августе 2024 года телеведущий также приезжал в Екатеринбург, на полигон «Свердловский». Тогда он заявлял, что «война с бесами продолжается». Возможно, смена риторики связана с изменением руководства региона: у Соловьева был публичный конфликт с бывшим губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
