В Екатеринбурге открылся бывший кинотеатр «Салют»

13.29 Суббота, 16 августа 2025
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В День города в Екатеринбурге состоялось открытие молодёжного кластера «Салют» на улице Толмачёва. В церемонии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава города Алексей Орлов.

Как сообщил Алексей Орлов, проект реализован при поддержке правительства региона и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Пространство рассчитано на работу с молодёжными инициативами и развитие городских проектов.

Кластер уже начал принимать первых участников. Здесь стартовал недельный стартап-интенсив «Молодой город», в рамках которого молодые предприниматели смогут разработать бизнес-планы, направленные на развитие Екатеринбурга. Лучшие идеи получат поддержку для воплощения в жизнь.

Сейчас завершён ремонт только первой очереди кластера. По словам главы Екатеринбурга, остальные пространства будут вводиться в эксплуатацию постепенно.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
