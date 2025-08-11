В Екатеринбурге открылся бывший кинотеатр «Салют»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В День города в Екатеринбурге состоялось открытие молодёжного кластера «Салют» на улице Толмачёва. В церемонии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава города Алексей Орлов.Как сообщил Алексей Орлов, проект реализован при поддержке правительства региона и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Пространство рассчитано на работу с молодёжными инициативами и развитие городских проектов.Кластер уже начал принимать первых участников. Здесь стартовал недельный стартап-интенсив «Молодой город», в рамках которого молодые предприниматели смогут разработать бизнес-планы, направленные на развитие Екатеринбурга. Лучшие идеи получат поддержку для воплощения в жизнь.Сейчас завершён ремонт только первой очереди кластера. По словам главы Екатеринбурга, остальные пространства будут вводиться в эксплуатацию постепенно.