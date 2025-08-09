В Екатеринбурге продлят сроки перекрытия улиц в Кировском районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге изменились сроки перекрытия движения на трёх участках в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Работы связаны с прокладкой инженерных сетей, при этом схемы движения общественного транспорта останутся прежними.На улице Студенческой проезд между домами № 39 и № 58 будет закрыт до 26 августа. Ранее ограничения должны были завершиться 5 августа.На улице Малышева перекрытие в районе домов № 145 и № 145а продлили до 15 сентября. Первоначально планировалось открыть движение 25 августа.На улице Пушкина у дома № 2 на пересечении с улицей Первомайской движение ограничат до 31 октября. Изначально срок завершения работ был назначен на 31 августа.