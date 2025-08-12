Возрастное ограничение 18+
В селе Баженовское открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Фото: Здоровье уральцев / t.me/minzdravso
Как сообщает рупор свердовского Минздрава «Здоровье уральцев», жители села Баженовское и близлежащих деревень Байкаловского района получили современный медицинский объект — новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Теперь более 500 человек смогут обращаться за медицинской помощью в комфортных условиях, без необходимости ездить в районную больницу, расположенную в 22 километрах.
Строительство объекта заняло всего два месяца. Подрядчик выполнил все работы в срок и в полном соответствии с государственным контрактом. Новый ФАП сменил старое здание из кирпича, построенное ещё в 1986 году, которое уже не отвечало современным требованиям.
По данным регионального Минздрава, в Свердловской области сегодня работают 580 фельдшерско-акушерских пунктов, включая 37 передвижных комплексов. В 2025 году планируется установить 48 быстровозводимых модульных объектов — две общие врачебные практики и 46 ФАПов. На эти цели выделено 442 миллиона рублей, из которых уже освоена часть средств: к настоящему времени смонтировано 24 модульных конструкции.
Строительство объекта заняло всего два месяца. Подрядчик выполнил все работы в срок и в полном соответствии с государственным контрактом. Новый ФАП сменил старое здание из кирпича, построенное ещё в 1986 году, которое уже не отвечало современным требованиям.
По данным регионального Минздрава, в Свердловской области сегодня работают 580 фельдшерско-акушерских пунктов, включая 37 передвижных комплексов. В 2025 году планируется установить 48 быстровозводимых модульных объектов — две общие врачебные практики и 46 ФАПов. На эти цели выделено 442 миллиона рублей, из которых уже освоена часть средств: к настоящему времени смонтировано 24 модульных конструкции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ленинском районе Екатеринбурга появился новый детский садик
12 августа 2025
12 августа 2025
В Свердловской области за неделю родился 721 ребёнок
11 августа 2025
11 августа 2025