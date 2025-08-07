В Первоуральске огласили приговор погубившему коллегу водителю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Первоуральский городской суд вынес приговор 51-летнему иностранному гражданину. Он был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Трагедия произошла вечером 28 августа 2024 года на улице Фурманова в Первоуральске. Осуждённый, управляя автопоездом «Петербилт 387/112» с полуприцепом-самосвалом, двигался со скоростью 44 км/ч со стороны улицы Талица в направлении Набережной. По данным следствия, водитель не учёл мокрое покрытие и особенности габаритного транспорта, допустил занос полуприцепа, который вынесло на встречную полосу. Там произошло столкновение с автобусом марки «ПАЗ-32054». При ударе водитель «ПАЗа» получил тяжёлые травмы и скончался на месте.На суде обвиняемый вину не признал. Государственный обвинитель просил приговорить его к 4 годам колонии-поселения и лишить водительских прав на 3 года. В итоге суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы, заменив его на принудительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства и лишением права управления транспортом на 2 года 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил иск родственника погибшего, взыскав с осуждённого 450 тысяч рублей компенсации морального вреда.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.