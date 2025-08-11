Свердловске власти выделили 30 млн на создание производства рыбы на месте бывшего угольного разреза в Карпинске

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В этом году в Карпинске планируют открыть производство по выращиванию рыбы на затопленной территории бывшего угольного разреза «Южный». Проект реализует местное подразделение Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод».О планах сообщил мэр города Андрей Клопов в своих соцсетях. Он уточнил, что в рамках областной программы поддержки рыбоводства на эти цели направят 30 млн рублей из регионального бюджета.Средства предполагается использовать для закупки мальков, специализированных кормов, модернизации оборудования и транспортировки продукции.По данным областных властей, в регионе наиболее распространены садковые хозяйства, где выращивают форель и карпа. В естественных водоёмах культивируют сиговые и карповые виды.