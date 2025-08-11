Возрастное ограничение 18+
У нелегальных уличных торговцев в Екатеринбурге начали забирать тележки с кукурузой и сладкой ватой
Фото: Вечерние ведомости
Городские власти Екатеринбурга внедрили новую схему противодействия нелегальным уличным продавцам. Теперь нарушителей не просто штрафуют, а забирают у них торговое оборудование.
О нововведении стало известно из сообщения телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», который имеет связи с муниципальной администрацией. Там отметили, что подобная практика была впервые применена перед празднованием Дня города и будет использоваться в дальнейшем.
Отмечается, что торговые приспособления, которые применялись для нарушителями, отправлены на муниципальный склад.
Ранее продавцы кукурузы, сладкой ваты и других товаров получали административные протоколы, которые зачастую игнорировали, как утверждают в мэрии.
