У нелегальных уличных торговцев в Екатеринбурге начали забирать тележки с кукурузой и сладкой ватой

Городские власти Екатеринбурга внедрили новую схему противодействия нелегальным уличным продавцам. Теперь нарушителей не просто штрафуют, а забирают у них торговое оборудование.О нововведении стало известно из сообщения телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», который имеет связи с муниципальной администрацией. Там отметили, что подобная практика была впервые применена перед празднованием Дня города и будет использоваться в дальнейшем.Отмечается, что торговые приспособления, которые применялись для нарушителями, отправлены на муниципальный склад.Ранее продавцы кукурузы, сладкой ваты и других товаров получали административные протоколы, которые зачастую игнорировали, как утверждают в мэрии.