Сотни бутылок Coca-Cola из Азербайджана обнаружили в поле под Екатеринбургом

17.48 Пятница, 15 августа 2025
Скрин видео «Сила БГО»
Сотни бутылок Coca-Cola из Азербайджана обнаружили в поле под Екатеринбургом. Свалку продукции заметили на границе Екатеринбурга и Берёзовского, возле Ново-Свердловской ТЭЦ, сообщил канал «Сила БГО» (считается связанным с Берёзовской администрацией) и выложил видео с места свалки.

Поллитровые бутылки газированного напитка, судя по информации на этикетке, были изготовлены в Азербайджане.

Сегодня на место свалки совершили выезд сотрудники отдела ЖКХ Берёзовской администрации, пообещали составить заявление в полицию для проведения розыскных мероприятий.

Напомним, в марте 2022 года Coca-Cola заявила о приостановке производства напитка в России, а в июне 2022 года компания сообщила о полном прекращении производства и продажи напитков под своими брендами в России. Однако, чтобы удовлетворить сохранившийся спрос, ритейлеры в России организовали поставки продукции из третьих стран, не присоединившихся к санкциям, среди которых и Азербайджан.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
