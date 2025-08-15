Александр Федоров © Вечерние ведомости

Сотни бутылок Coca-Cola из Азербайджана обнаружили в поле под Екатеринбургом. Свалку продукции заметили на границе Екатеринбурга и Берёзовского, возле Ново-Свердловской ТЭЦ, сообщил канал «Сила БГО» (считается связанным с Берёзовской администрацией) и выложил видео с места свалки.Поллитровые бутылки газированного напитка, судя по информации на этикетке, были изготовлены в Азербайджане.Сегодня на место свалки совершили выезд сотрудники отдела ЖКХ Берёзовской администрации, пообещали составить заявление в полицию для проведения розыскных мероприятий.Напомним, в марте 2022 года Coca-Cola заявила о приостановке производства напитка в России, а в июне 2022 года компания сообщила о полном прекращении производства и продажи напитков под своими брендами в России. Однако, чтобы удовлетворить сохранившийся спрос, ритейлеры в России организовали поставки продукции из третьих стран, не присоединившихся к санкциям, среди которых и Азербайджан.