В Свердловской области изъяли из продажи 57 тонн некачественного мяса

Роспотребнадзор Свердловской области подвел итоги проверок мясной продукции за первое полугодие 2025 года. Контролеры изучили более 57 тонн мяса и мясных изделий и обнаружили серьезные нарушения.Как сообщили в пресс-службе ведомства, основные проблемы связаны с качеством товара, которое не соответствует установленным стандартам. Также выявлены нарушения в маркировке продукции, отсутствие необходимых документов о безопасности и случаи подделки мясных изделий.Всю забракованную продукцию сняли с продажи. Нарушителей привлекли к административной ответственности.Роспотребнадзор дает рекомендации покупателям: не стоит приобретать мясо у торговцев без разрешения. При покупке важно обращать внимание на то, как выглядит и пахнет продукт, правильно ли он хранится, цела ли упаковка и есть ли на ней вся нужная информация. Покупатели могут потребовать показать документы на товар. Обязательно нужно смотреть на срок годности.В РПН также напомнили, что чтобы не заболеть, мясо следует хорошо проваривать или прожаривать.Сообщается, что за полгода специалисты провели 1200 профилактических бесед с производителями и продавцами мяса.