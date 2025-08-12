Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области изъяли из продажи 57 тонн некачественного мяса
Роспотребнадзор Свердловской области подвел итоги проверок мясной продукции за первое полугодие 2025 года. Контролеры изучили более 57 тонн мяса и мясных изделий и обнаружили серьезные нарушения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, основные проблемы связаны с качеством товара, которое не соответствует установленным стандартам. Также выявлены нарушения в маркировке продукции, отсутствие необходимых документов о безопасности и случаи подделки мясных изделий.
Всю забракованную продукцию сняли с продажи. Нарушителей привлекли к административной ответственности.
Роспотребнадзор дает рекомендации покупателям: не стоит приобретать мясо у торговцев без разрешения. При покупке важно обращать внимание на то, как выглядит и пахнет продукт, правильно ли он хранится, цела ли упаковка и есть ли на ней вся нужная информация. Покупатели могут потребовать показать документы на товар. Обязательно нужно смотреть на срок годности.
В РПН также напомнили, что чтобы не заболеть, мясо следует хорошо проваривать или прожаривать.
Сообщается, что за полгода специалисты провели 1200 профилактических бесед с производителями и продавцами мяса.
