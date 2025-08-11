В Свердловской области запущен сервис благотворительного округления покупок по картам МТС

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Владельцы дебетовых карт МТС Деньги в Свердловской области получили возможность участвовать в благотворительности через новый сервис «Добро Pay». Система автоматически округляет стоимость каждой покупки до десяти рублей, а образовавшуюся разницу направляет в благотворительные фонды.Средства поступают на поддержку детей-сирот, находящихся на лечении в больницах и проживающих в интернатных учреждениях. Сервис работает со всеми операциями по карте — от покупок в магазинах и кафе до оплаты коммунальных услуг, штрафов и интернета через приложение МТС Деньги.Собранные средства передаются благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для реализации программы помощи воспитанникам учреждений. Программа направлена на улучшение условий пребывания детей в больницах, обеспечение ухода специалистов, помощь в обучении и подготовку к самостоятельной жизни.Подключить и отключить услугу можно в мобильном приложении МТС Деньги в разделе «Ещё» во вкладке «Предложения».Помимо округления, держатели карт могут поддерживать благотворительные организации через специальный каталог в приложении, который содержит около 500 проверенных фондов. Также доступна передача накопленного кешбэка партнерским организациям проекта «МТС. Нас касается», которые работают с людьми с особыми потребностями.