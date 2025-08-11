На стадионе «Молодость» в Красноуральске завершилась масштабная реконструкция





— сказал на открытии врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. «Ранее мы подарили горожанам ледовую арену "Молодость" на первом этапе реконструкции. Сегодня Красноуральск получает современный многофункциональный спортивный комплекс. Теперь местные жители смогут заниматься футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, легкой атлетикой и другими видами спорта. Выражаю признательность всем участникам проекта. Убежден, что горожане по достоинству оценят новые возможности стадиона",

Фото: пресс-служба АО «Святогор»

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

В Красноуральске состоялась церемония открытия полностью обновленного стадиона «Молодость» после двухлетней реконструкции. Финансирование проектных работ социально важного объекта обеспечила компания АО «Святогор». После успешного прохождения государственной экспертизы проектная документация была передана городской администрации. На реализацию проекта из муниципального бюджета выделили 73 миллиона рублей.История стадиона началась в 1937 году, а последние серьёзные работы проводились полвека назад — в 1970-х. За это время футбольное поле, трибуны и ограждения пришли в аварийное состояние. Масштабная реконструкция затронула территорию площадью 8000 квадратных метров. Помимо проектных работ, АО «Святогор» взяло на себя затраты на обновление зрительских трибун, ограждений и благоустройство прилегающей территории.Обновлённые трибуны под навесом вмещают до 1700 зрителей. Особое внимание уделено доступности для людей с ограниченными возможностями — установлен пандус и специальный подиум в центральной части трибун. На втором уровне размещена радиорубка для управления табло и связью.Спортивная зона включает несколько специализированных площадок: Центральное футбольное поле размером 105×62 метра покрыто искусственным газоном. Вокруг поля проложены четыре 400-метровые беговые дорожки, а для спринтерских дистанций на 100 метров предусмотрено шесть дорожек. Дополнительно обустроены сектор для толкания ядра и прыжковая яма.Площадка для пляжных видов спорта размером 40×30 метров засыпана мелким песком. Здесь можно играть в пляжный футбол и волейбол с установкой соответствующего оборудования.Теннисный корт площадью 34×16 метров имеет искусственное покрытие и профессиональную разметку. Площадка также подходит для игры в бадминтон.Баскетбольная площадка 30×20 метров оснащена передвижными кольцами, которые при необходимости можно убрать в сторону.Территория оборудована четырьмя мачтами освещения для занятий в темное время суток и новым периметральным ограждением. Функционирует система видеонаблюдения. У входа расположены административные модульные здания с санузлами, включая помещения для людей с инвалидностью.Режим работы стадиона предусматривает как тренировки организованных групп воспитанников Спортивной школы Дворца спорта «Молодость», так и свободное посещение для любителей активного отдыха. Проект реализован в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни" национального проекта «Демография».