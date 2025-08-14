Зоопарк поздравит Екатеринбург с Днём города по-своему

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через пару дней, 16 августа, Екатеринбург отмечает своё 302-летие, и зоопарк подготовил для посетителей насыщенную праздничную программу. Мероприятия на территории зоопарка позволят всей семье интересно провести время.Программа праздника начнётся с 10.00 субботы на втором этаже павильона «Южный». Здесь пройдут тематическая викторина «Ужасно прекрасные» и показательное кормление насекомых. А всего через час в том же павильоне, но на первом этаже показательно покормят кубинского крокодила Иннокентия.Продолжатся «обеды на публику» в 13.00 с кормления белых медведей Вилюя и Хатанги. Не успеют мишки съесть предложенное, как начнётся тематическая экскурсия «Кошки Екатеринбургского зоопарка».Ещё одна экскурсия начнётся в 15.30, после кормления карликового бегемота Евы. Во время прогулки «Зоопарк в центре мегаполиса» посетители смогут познакомиться с питомцами зоопарка и задать вопросы сотрудникам.