Каждый третий екатеринбуржец раз в полгода перетряхивает своё старьё

20.32 Четверг, 14 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Согласно исследованию сервиса Авито, каждый третий екатеринбуржец перебирает раз в полгода свои вещи, чтобы понять, от каких пора избавиться. Почти каждый четвёртый при этом решает перепродать ненужные предметы, а 8% заработали на этом более 30 000 рублей.

Тринадцать процентов горожан проводят разбор вещей каждый сезон, а 48% жителей Екатеринбурга «перетряхиванием старья» занимаются раз в год или реже.

По объёму вещей ситуация распределяется так: 26% опрошенных считают, что у них не более десяти лишних предметов, 34% уверены, что наберётся пара коробок, 19% — «занимают половину шкафа», а 20% отвечают, что заполнили всё свободное место и складируют лишнее на балконе.

По типу вещей женщины чаще упоминают одежду, обувь и аксессуары (83%), детские вещи (43%), декор и посуду (25%), украшения и бижутерию (13%). Мужчины выделяют мебель и предметы интерьера (24%), электронику (23%), бытовую технику (17%), автозапчасти (14%) и коллекционные предметы, например виниловые пластинки (8%).

«49% интернет-пользователей выставляли свои товары онлайн или покупали их у частных лиц. Чаще всего это одежда, обувь, электроника, бытовая техника и детские товары. Кто-то продаёт вещи для заработка, кто-то хочет дать им вторую жизнь, а для кого-то это способ освободить пространство»,
— отметил коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.


Жители Екатеринбурга используют разные способы распоряжения ненужными вещами: 37% сначала передают их родственникам или друзьям, 25% регулярно продают через онлайн-площадки, 20% отдают в благотворительные организации, а 2% устраивают гараж-сейлы.

Что касается дохода от перепродажи, 40% выручали до 10 000 рублей, 9% — от 10 000 до 30 000 рублей, а 8% заработали более 30 000 рублей, включая 5% с доходом свыше 50 000 рублей. Средний заработок составил 13 000 рублей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
