Туристы рванули на Урал и спрос на квартиры вырос наполовину

«Мы видим, что Свердловская область становится точкой притяжения для туристов. Здесь доступное жильё, разнообразные маршруты и интересные события — от гастрономических фестивалей до экскурсий по промышленным памятникам»,

— отмечают специалисты раздела «Путешествия» популярной платформы Авито.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Лето на Среднем Урале выдалось жарким не только по погоде, но и по туристической активности. По данным сервиса Авито Путешествия, в июле количество бронирований квартир посуточно в Свердловской области подскочило на 53% по сравнению с прошлым годом.Средняя цена ночи — 3,9 тысячи рублей. Это дешевле, чем в Калининградской области, где за сутки просят в среднем 5,7 тысячи, и лишь чуть дороже Башкортостана, лидера по доступности (3 тысячи рублей).Тренд заметен и по всей стране: спрос на посуточную аренду вырос на 28%, предложение — на 26%. В лидерах прироста — Крым (рост в 2,2 раза), Дагестан (+55%) и Свердловская область (+53%).Не остался без внимания и загородный отдых: бронирования домов выросли по России на 86%. Наибольшей популярностью пользовались Краснодарский край, Карелия, Крым, Республика Алтай и Дагестан. По числу путешественников Свердловская область вошла в тройку регионов, уступив только Москве и Санкт-Петербургу. Эксперты считают, что такое внимание к Уралу связано с богатой природой, удобной транспортной доступностью и выгодными ценами.