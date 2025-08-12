Возрастное ограничение 18+
Российские Nakolecax обогнали рынок по темпам роста продаж автозапчастей в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В первом полугодии 2025 года рынок автозапчастей в Екатеринбурге показал заметные изменения. По данным платформы Авито, быстрее всех растут продажи российских деталей для магазина Nakolecax — за год они выросли в шесть раз. Однако по объему продаж лидерами остаются «HYUNDAI» и «KIA», на которые приходится по 6% рынка.
Китайские «O.E.M.» прибавили 93%, а замыкает тройку лидеров по темпам роста «VAG» (+4%). При этом в целом спрос на «китай» стал сдержаннее: если в 2023 году продажи росли в 10 раз, а в 2024 — почти вдвое, то сейчас темп снизился до 44%.
Что покупают чаще всего:
кузовные детали — 29% продаж, средняя цена 8 000 рублей (лидеры: HYUNDAI и KIA);
двигатели — 12%, в среднем 26 000 ₽ (лидеры: HYUNDAI и KIA);
автосвет — 11%, средний чек 7 000 ₽;
электрооборудование — 11%, в среднем 5 000 ₽ (лидер: VAG);
системы охлаждения — 7%, средняя цена 8 000 ₽.
Все эти категории можно заказать через Авито Доставку с возможностью проверки перед оплатой.
«В основном на Авито покупают новые запчасти — 60% всех сделок. Профессиональных продавцов становится больше, за год их число выросло на 26%»,
— отметил Алексей Головин, руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы».
