В Каменске-Уральском суд обязал ритейлера выплатить более 800 тысяч рублей пострадавшей покупательнице

14.50 Четверг, 14 августа 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Поход в магазин «Фикс прайс» на улице Победы обернулся для жительницы Каменска-Уральского серьёзной травмой. В апреле прошлого года женщина поскользнулась на крыльце при выходе и получила компрессионный перелом ноги.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию. Позже пострадавшая обратилась в Синарский районный суд с требованием возместить расходы на лечение и компенсировать моральный вред. В иске она указала траты на медицинскую помощь и проезд на такси до больницы.

Ответчик — ООО «Бэст Прайс» — настаивал, что не несёт ответственности за состояние крыльца, так как арендует помещение. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что компания в 2014 году устанавливала на крыльце перила и пандус, а летом 2024-го проводила ремонт.

Суд частично удовлетворил требования истицы, присудив ей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, 44 064 рубля 20 копеек материального ущерба (в том числе 1536 рублей на такси), 272 032 рубля 10 копеек штрафа, 5000 рублей за услуги представителя и 94 рубля 50 копеек почтовых расходов. Таким образом, общая сумма составила более 800 тысяч рублей.

Апелляция в Свердловском областном суде успеха ответчику не принесла: коллегия по гражданским делам оставила решение первой инстанции без изменений.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
