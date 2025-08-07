В Екатеринбурге продолжаются пикеты за сохранение Дома обороны

«Мне небезразлична судьба исторического наследия не только эпохи конструктивизма, но и в целом. Здание Дома обороны на Воеводина, 6 не только достойно сохранения, но и постановки на учёт как памятник истории и культуры»,

— заявил Сергей Ходыкин.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В среду, 13 августа, член Союза композиторов России Сергей Ходыкин провёл одиночный пикет у резиденции губернатора Свердловской области. Он выступил в защиту архитектурного наследия города, в частности — Дома обороны, над которым нависла угроза.Следом за композитором в пикет вышла известная градозащитница, председатель регионального отделения ВООПИК Марина Сахарова. Она отметила, что приказ об исключении здания из перечня выявленных ОКН противоречит законодательству. По её словам, акт экспертизы, выполненной по заказу ВООПИК, так и не был опубликован, а документ, на основании которого здание исключили из списка, вызывает серьёзные вопросы.Акции в защиту архитектуры авангарда проходят в Екатеринбурге с 14 июля почти ежедневно по будням. Поводом стал отказ Свердлохранкультуры внести в реестр объектов культурного наследия здание бывшего общежития Дома обороны. Общественники настаивают на возвращении Дома обороны в перечень выявленных объектов культурного наследия.