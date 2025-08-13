Многодетным семьям в Серове благоустроят земельные участки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серовская городская прокуратура через суд добилась признания незаконным бездействия местной администрации. С 2015 по 2021 год чиновники предоставили многодетным семьям 208 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне «Медянкино», но необходимой инфраструктурой не обеспечили.Прокурорская проверка показала, что ни один из выделенных участков не был обеспечен инженерными коммуникациями, коммунальными сетями или подъездными дорогами, что делает невозможным их использование по назначению. Между тем, закон обязывает органы власти при бесплатном предоставлении земли в качестве меры социальной поддержки создать условия для её освоения.В связи с этим прокуратура обратилась в Серовский районный суд с административным иском о признании бездействия администрации незаконным и возложении на неё обязанности обеспечить участки инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктурой. Суд поддержал требования в полном объёме.Решение пока не вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле городской прокуратуры.