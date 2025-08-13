Возрастное ограничение 18+

Госавтоинспекция обнародовала список самых злостных нарушителей в Свердловской области

11.58 Четверг, 14 августа 2025
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловской области подвели итоги антирейтинга автомобилистов, систематически нарушающих правила дорожного движения. За восемь месяцев текущего года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали сотни эпизодов грубого игнорирования ПДД, а лидеры списка собрали в общей сложности 937 штрафов.

Первое место в списке занял житель Нижнего Тагила, разъезжающий на «Nissan» — на его счету 308 нарушений на сумму 434 тысячи рублей. Следом идёт екатеринбуржец на машине «Lada», получивший 259 штрафов на 200 тысяч рублей. Третью позицию занял водитель «Mercedes», тоже из Екатеринбурга — 226 нарушений на сумму 300 тысяч рублей. Замыкает четвёрку антирейтинга житель Белоярского района на «Mazda», которому выписано 144 штрафа, при этом сумма взысканий оказалась рекордной — 600 тысяч рублей.

По данным ГИБДД, подавляющее большинство нарушений связано с превышением скорости — основной причиной тяжёлых ДТП в регионе. Инспекторы отмечают, что речь идёт не о случайных эпизодах, а о сознательной и системной модели поведения, создающей прямую угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

«Безопасность на дорогах начинается с личной ответственности. Мы призываем всех водителей задуматься о своей манере вождения и уважать других участников движения»,
— подчеркнули в ведомстве.


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
