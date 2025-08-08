Возрастное ограничение 18+
Сад Казанцева приглашает отметить Яблочный Спас
Фото: телеграм-канал «Сад Казанцева» / t.me/KazantsevGarden
Во вторник, 19 августа, жители и гости Екатеринбурга смогут отпраздновать Яблочный Спас в исторической усадьбе, где на вековых яблонях и грушах уже наливаются плоды. Им предлагается возможность отведать урожай с первых плодовых деревьев Урала.
Празднование Яблочного Спаса организует Музей истории плодового садоводства Урала, располагающийся в саду первого уральского селекционера Дмитрия Казанцева. В программе — беседа о духовных и народных традициях Преображения Господня с теологом Алексеем Рыжковым, прогулка среди цветущего сада, дегустация уральских яблок и ароматного травяного чая. Организаторы обещают, что каждый сможет почувствовать атмосферу старинного праздника и вкус настоящего уральского лета.
Начало праздника в Саду Казанцева — в 17.00.
Напомним, что Яблочный Спас — народно-церковный праздник, совпадающий с Преображением Господним. По традиции в этот день освящают первые яблоки нового урожая, благодарят за дары земли и провожают лето, встречая начало осени.
