Ребёнок нашёл в лесополосе возле свердловского посёлка сильно избитую кошку

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

В одном из посёлков Свердловской области ребёнок обнаружил в лесопарковой зоне крупную возрастную кошку. Сначала она показалась мальчику мёртвой, но когда он сделал к ней шаг, открыла глаза.Сейчас кошка в Екатеринбурге, в ветклинике доктора Тебенькова. Туда животное доставил мальчик вместе со своей мамой. При осмотре у кошки диагностировали черепно-мозговую травму, неврологические нарушения и серьёзные проблемы с печенью. Судя по состоянию кошки, которая даже не способна приподняться, её могли избить. Жители посёлка, возле которого её обнаружили, это подтверждают, и даже уточняют, что над животным могли поиздеваться местные дети.Изуверски замученной кошке дали кличку Кошильда. Опеку над ней взял приют «Клякса». Помочь в оплате лечения и восстановление животного можно по следующим реквизитам: