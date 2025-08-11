Возрастное ограничение 18+
Ребёнок нашёл в лесополосе возле свердловского посёлка сильно избитую кошку
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В одном из посёлков Свердловской области ребёнок обнаружил в лесопарковой зоне крупную возрастную кошку. Сначала она показалась мальчику мёртвой, но когда он сделал к ней шаг, открыла глаза.
Сейчас кошка в Екатеринбурге, в ветклинике доктора Тебенькова. Туда животное доставил мальчик вместе со своей мамой. При осмотре у кошки диагностировали черепно-мозговую травму, неврологические нарушения и серьёзные проблемы с печенью. Судя по состоянию кошки, которая даже не способна приподняться, её могли избить. Жители посёлка, возле которого её обнаружили, это подтверждают, и даже уточняют, что над животным могли поиздеваться местные дети.
Изуверски замученной кошке дали кличку Кошильда. Опеку над ней взял приют «Клякса». Помочь в оплате лечения и восстановление животного можно по следующим реквизитам:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
