В Екатеринбурге оштрафовали «затонированного» водителя

Водитель автомобиля «Toyota» повторно попался екатеринбургским инспекторам на незаконной тонировке передних стёкол. Нарушителя остановили сегодня днём на улице Челюскинцев, 5 сотрудники спецбатальона областной Госавтоинспекции.Как выяснилось, мужчина 1985 года рождения уже получал предписание устранить нарушение, но проигнорировал его. Дело направили в суд, который назначил ему штраф в размере 4 тысяч рублей за управление автомобилем с тонированными стёклами, светопропускание которых не соответствует нормам (это, к слову, одно из самых многочисленных нарушений в Свердловской области, судя по сводкам ГИБДД).Водителям машин с незаконно затонированными стёклами в эти дни будет особенно неуютно на дорогах области. Уже второй день сотрудники автоинспекции проводят рейды, направленные на выявление автомобилей с таким затемнением в регионе. За управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей нормам, предусмотрена ответственность по части 3.1 статьи 12.5.1 КоАП РФ. Повторная поимка «затонированного» водителя наверняка приведёт к штрафу. И сегодняшний екатеринбуржец — уже не единственный, кто убедился в этом на личном опыте.