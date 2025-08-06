Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургские врачи вернули малышу с ДЦП возможность ходить на полной стопе
Фото: телеграм-канал «Здоровье уральцев» / t.me/minzdravso
В Областной детской клинической больнице успешно провели высокотехнологичную операцию 4-летнему пациенту с детским церебральным параличом. До операции малыш из-за сильных спазмов мог ходить только на носочках.
Врачи Областной детской клинической больницы применили метод хронической электростимуляции спинного мозга.
Операция считается одной из самых действенных методик для снятия мышечных спазмов у маленьких пациентов. Вот и в данном случае она помогла мальчику опираться на полную стопу. А примерно через десять лет (таков средний срок службы стимулятора в среднем) ему лишь нужно будет заменить стимулятор на новый.
Об этом счастливом событии сообщило Министерство здравоохранения Свердловской области через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев».
«Мы устанавливаем на поверхность спинного мозга электроды, которые получают импульсы от имплантированного в нижнюю часть тела стимулятора. Это помогает эффективно бороться со спастическим синдромом у детей с ДЦП»,
— пояснил нейрохирург больницы Андрей Осинцев.
