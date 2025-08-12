Вмешательство прокуратуры помогло жителям Косулино поменять «управляшку»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Белоярская межрайонная прокуратура через суд защитила жилищные права жителей села Косулино. После её вмешательства были отменены незаконные результаты конкурса по выбору управляющей организации для 10 многоквартирных домов.Прокурорская проверка показала, что администрация муниципалитета нарушила требования жилищного законодательства: конкурс был объявлен без проведения общего собрания собственников, извещение не содержало проекта договора управления, а конкурсная комиссия была сформирована с нарушением сроков. Кроме того, собственников квартир не уведомили должным образом о месте и времени проведения процедуры. Выбранная тогда управляющая организация ООО «УКиКО» работала ненадлежащим образом и вызывала недовольство жителей.В итоге прокуратура обратилась в Белоярский районный суд, который признал конкурс и заключённые по его итогам договоры недействительными.Сегодня сообщается, что судебное решение исполнено: для части домов уже выбрана новая управляющая компания с соблюдением всех установленных правил. Для остальных домов в Косулино продолжаются мероприятия по определению способа управления.