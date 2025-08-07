Фестиваль «Зоофрендли» снова пройдёт в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую субботу, 16 августа, в МЕГА Парке Екатеринбурга в очередной раз пройдёт фестиваль «Зоофрендли». Мероприятие это из тех, которых много и слишком часто не бывает, ведь от него зависят судьбы живых существ.Главная цель фестиваля «Зоофрендли» — помощь бездомным животным в поисках заботливых друзей и уютного дома. Четыре субботних часа — с 12.00 до 16.00 — любители животных будут знакомиться шестью десятками подопечных фонда «ЗООзащита». Эти собаки и кошки совсем недавно были безнадзорными и бродячими, а сейчас подлечены, ухожены и ждут того, кто захочет подирать им любовь и заботу.На территории МЕГА Парка в указанные часы будут работать пункты сбора помощи: можно принести корма, амуницию, лекарства, игрушки. Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа: мастер-классы, лекции зоопсихологов, игры с собаками, выступления дрессированных животных и фотосессии.