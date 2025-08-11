В Техническом университете УГМК открыли дополнительный набор на бюджетные места

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Технический университет УГМК запустил дополнительный прием студентов на «бюджет». Документы принимают до 21 августа 2025 года, сообщили в пресс-службе вуза.В университете отметили, что несмотря на то что основная волна поступления уже закончилась, а большая часть абитуриентов подтвердила зачисление, абитуриентов еще есть шанс попасть в учебное заведение во время второй волны приемной кампании.На бюджетные места дневного отделения можно поступить по трем направлениям:• Металлургия• Электроэнергетика и электротехника• Горное делоОтмечается, что университет выпускает кадры не только для горно-металлургических предприятий, но и для других промышленных отраслей. Выпускники работают инженерами, системными аналитиками, специалистами по автоматизации, технологами и управленцами на крупных российских предприятиях.Занятия в вузе проходят в мультимедийных аудиториях и научных лабораториях с современным оборудованием, добавляют в пресс-службе вуза.В общежитии студенты живут по 3-4 человека в блоке. У каждого блока есть спальня с учебной зоной и санузел с душем. В комнатах установлены Wi-Fi, телевизор, холодильник, микроволновка, чайник, мебель, утюг с гладильной доской. В здании работают спортзал и комната отдыха.Также отмечается, что рядом с университетом находятся магазины, кафе, кинотеатр, один из крупнейших в мире Музейный комплекс гражданской и военной техники, ледовая арена и Дворец спорта.С нового учебного года успешные студенты могут получать повышенную стипендию до 30 тысяч рублей. Заявления подают через сервис «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах.Добавим, что Технический университет УГМК является первым частным инженерным вузом горно-металлургического направления в России. 98,6% выпускников работают по специальности, многие находят работу еще во время учебы. В 2025 году вуз третий год подряд возглавил рейтинг университетов Свердловской области по версии агентства RAEX, сообщили в университете.