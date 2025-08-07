Дело о ДТП с тремя пострадавшими пешеходами попало в Екатеринбурге в суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Закончилось расследование резонансного ДТП, случившегося на территории Екатеринбурга весной текущего года. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд.Подсудимым на процессе будет 30-летний житель Екатеринбурга, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью людей (данное преступление предусмотрено частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ). Нарушение было допущено им 27 марта 2025 года около 16.50 на улице Технической. Обвиняемый, управляя автомобилем «BMW-520», двигался по правой полосе в сторону улицы Бебеля. Подъезжая к регулируемому перекрестку с проездом Теплоходный, он решил повернуть налево, несмотря на дорожный знак, разрешающий движение только прямо или направо.Не убедившись в безопасности маневра, водитель выехал на пересечение и не уступил дорогу автомобилю «Chery Arrizo 8», двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения «Chery» отбросило на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. Удар пришёлся по трём пешеходам, среди которых был и 15-летний подросток. Всем пострадавшим были причинены травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.Сам обвиняемый признал вину полностью. Отвечать по закону всё же придётся — в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга, куда и передано дело.