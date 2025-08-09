Возрастное ограничение 18+
В Ленинском районе Екатеринбурга появился новый детский садик
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.РФ
Ко Дню города в Екатеринбурге открыли новый корпус детского сада №114 на улице Шейнкмана. Первых воспитанников здесь примут 1 сентября, а сегодня, 12 августа, интересующиеся смогли увидеть готовые интерьеры здания.
На самом деле, открывшееся сегодня здание — не новостройка. Оно появилось на улице Шейнкмана ещё в 1962 году и изначально функционировало как детский сад. Но долгое время его использовали не по назначению, а когда снова решили отдать детям, выяснилось, что ему требуется серьёзный ремонт.
Капитальный ремонт начался здесь в июне 2024 года. Здание сделали современным, укрепили, где это было необходимо, а внутренние пространства оборудовали по новым требованиям к детскому учреждению.
В двухэтажном корпусе площадью около 650 квадратных метров расположены медицинский блок, пищеблок с современным оборудованием, прачечная и три просторные группы по 20 детей. Для безопасности установлены система контроля доступа, 19 камер видеонаблюдения и современная система дымоудаления. На территории обустроены прогулочные площадки с малыми архитектурными формами для игр и отдыха, — рассказывает подробности официальный портал Екатеринбург.рф.
В новый корпус будут ходить самые маленькие детки. Когда им будет исполняться три года, их станут переводить в другие здания детского сада, расположенные по соседству
На самом деле, открывшееся сегодня здание — не новостройка. Оно появилось на улице Шейнкмана ещё в 1962 году и изначально функционировало как детский сад. Но долгое время его использовали не по назначению, а когда снова решили отдать детям, выяснилось, что ему требуется серьёзный ремонт.
Капитальный ремонт начался здесь в июне 2024 года. Здание сделали современным, укрепили, где это было необходимо, а внутренние пространства оборудовали по новым требованиям к детскому учреждению.
В двухэтажном корпусе площадью около 650 квадратных метров расположены медицинский блок, пищеблок с современным оборудованием, прачечная и три просторные группы по 20 детей. Для безопасности установлены система контроля доступа, 19 камер видеонаблюдения и современная система дымоудаления. На территории обустроены прогулочные площадки с малыми архитектурными формами для игр и отдыха, — рассказывает подробности официальный портал Екатеринбург.рф.
В новый корпус будут ходить самые маленькие детки. Когда им будет исполняться три года, их станут переводить в другие здания детского сада, расположенные по соседству
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
09 августа 2025
09 августа 2025
В Свердловской области за сутки ликвидированы 17 пожаров
05 августа 2025
05 августа 2025