Жители Свердловской области стали чаще делиться вещами через платформу Авито

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В первом полугодии 2025 года жители Свердловской области заметно активнее обменивались вещами даром. Количество таких сделок на платформе Авито выросло на 14% по сравнению с прошлым годом.По данным платформы Авито, в регионе за шесть месяцев пользователи разместили более миллиона объявлений «отдам даром». Чаще всего бесплатно передавали запчасти и аксессуары для транспорта — таких предложений стало на 32% больше. В два раза выросло и количество объявлений с детскими игрушками.В целом по стране россияне совершили свыше 185 тысяч успешных сделок без оплаты, а рыночная стоимость переданных товаров достигла почти 718 с половиной миллионов рублей. Всего опубликовано более 52 миллионов бесплатных объявлений, что на 1,6% больше, чем годом ранее.Наиболее популярный способ — передача вещей близким (52% жителей УрФО и 51% в среднем по стране). На втором месте — благотворительность: 36% уральцев отдают вещи лично или через знакомых, 22% пользуются онлайн-платформами.Среди категорий товаров лидируют запчасти для транспорта (более 25 миллионов публикаций по стране), товары для ремонта и строительства (12,6 миллионов), мебель и предметы интерьера, детские товары и игрушки.Эксперты отмечают, что россияне всё активнее отдают не только полезные, но и «душевные» вещи: за год бесплатная передача художественных книг выросла на 145%, гитар — на 152%, а товаров для рыбалки — на 118%.