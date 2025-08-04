«Спецавтобазу» наказали за срыв вывоза мусора из Верхнего Тагила

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе регионального оператора АО «Спецавтобаза». Связаны нарушения с оказанием услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Верхнем Тагиле.Проверка показала, что в январе 2025 года компания допустила срывы графика вывоза мусора. В адрес руководства предприятия внесено представление, после чего периодичность вывоза отходов была восстановлена.Кроме того, в отношении начальника отдела эксплуатации, ответственного за контроль графика, возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ — нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Департамент государственного жилищного и строительного надзора признал его виновным и назначил административный штраф, — поясняют в прокуратуре Свердловской области.