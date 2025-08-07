Возрастное ограничение 18+
Прокуратура Свердловской области пугает количеством нарушений в организации школьного питания
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
После масштабного надзорного мероприятия по соблюдению прав несовершеннолетних в сфере школьного питания, которое длилось на протяжении всего учебного года, прокуратура Свердловской области выступила с неутешительными итогами. В результате проверок выявлены многочисленные нарушения.
Среди найденных прокуратурой нарушений: продукты с истёкшим сроком годности, тараканы в горячих цехах и помывочных зонах (их нашли в школах № 60 и 71 Екатеринбурга), загрязнения вентиляционных коробов, патогены в продуктах и многое другое. То есть, в школах области нарушаются и нормы сангигиены, и правила хранения продуктов, и требования к содержанию зон питания школьников.
В связи с обнаруженными нарушениями, организаторам питания (ООО «Азбука питания», ООО «Каскад», ООО «Столовая № 41») направлены предписания об устранении нарушений. Возбуждено 58 административных дел по статьям КоАП РФ, касающихся санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов. Введены дисциплинарные меры в отношении 17 работников, вынесен 1 протест, подано 1 исковое заявление, вынесено 8 предостережений. Кроме того, было внесено представление министру образования и молодёжной политики Свердловской области.
Прокурорские проверки охватили 75 школ в разных населённых пунктах Свердловской области. Проверялись также 25 организаций, занимающихся питанием детей, а также учреждения спорта, творчества и отдыха.
