Звёзды российского блогинга распродают личные вещи на Авито

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже сегодня, 11 августа, у пользователей Авито появилась возможность приобрести уникальные предметы из личных коллекций популярных блогеров в рамках федеральной распродажи «Хватамба». В числе участников акции — Ян Топлес, Аня Покров, Саша Спилберг, Милана Хаметова, Аля Аникеева, Милана Стар и другие.В продажу поступают одежда, электроника, предметы интерьера и даже стройматериалы. Каждая вещь сопровождается рассказом именитого владельца о ней или советом тому, кому этот лот достанется. Большинство товаров будут доступны со скидкой, а некоторые — по цене до 2 тысяч рублей.Среди первых звёздных дропов — съёмочное оборудование Яна Топлеса, повседневные и сценические костюмы Миланы Стар (в том числе, наряд, в котором она снималась в клипе «Barbie»), плед Moroshka, декоративные свечи, поводок и шлейка для собаки, выставленные на продажу Сашей Спилберг.«Хватамба» продлится до 7 сентября. Это ежегодная кампания Авито, в которой участвуют частные и профессиональные продавцы с высоким рейтингом. Скидки достигнут 80%, а честность цен обеспечит специальный алгоритм, отслеживающий стоимость товаров в преддверии распродажи.