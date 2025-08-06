Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области за неделю родился 721 ребёнок

20.26 Понедельник, 11 августа 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
За минувшую неделю в Свердловской области на свет появились 721 малыш: 373 мальчика и 348 девочек. Среди новорождённых — восемь пар близнецов. Об этом через официальный интернет-ресурс «Здоровье уральцев» сообщает областное Министерство здравоохранения.

По данным регионального Минздрава, большинство рожениц — 523 женщины — стали мамами в возрасте до 35 лет. Ещё 190 женщины родили малышей после 35 лет. Для шести жительниц области это были уже шестые по счёту роды, а 123 ребёнка стали третьими детьми в семье.

В ведомстве напомнили, что охрана материнства и детства — одно из приоритетных направлений работы медицинских учреждений региона, включающее наблюдение за будущими мамами, помощь при родах и поддержку в послеродовой период.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Почти на 5000 катастроф с начала года выезжали специалисты свердловского ТЦМК
06 августа 2025
В Свердловской области впервые начали оказывать круглосуточную медпомощь на дому
04 августа 2025
После двух дней самолечения екатеринбуржца с трудом спасли врачи
06 августа 2025
Ещё 27 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области
05 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:26 В Свердловской области за неделю родился 721 ребёнок
20:17 В Большебруснянском селе отловили слишком молодого водителя
20:05 Короткометражная «Яма» учеников Свердловской киношколы попал в калининградский конкурс
19:05 В Екатеринбурге за контрабанду леса осудили иностранца
18:52 Очередная жертва автомобильных двигателей попала в екатеринбургский зооприют
18:31 В Свердловской области за выходные ликвидировано почти 40 пожаров
18:02 Челябинка за четыре года получила 1,6 млн рублей в качестве пособий на несуществующих детей в Екатеринбурге
17:57 Овечкин пообещал приехать в Екатеринбург на хоккейный праздник на УГМК-арене
17:13 Предприниматели Уральского федерального округа тратят на рекламу до 39 тысяч рублей в месяц
16:55 10 кг насвая изъяли таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира из Узбекистана
16:25 Прокуратура добивается ускорения расселения аварийного дома в Первоуральске
15:45 Крышки для помощи больным детям собрали сотрудники свердловского учебного центра ФСИН
14:57 Двух тагильчан оправдали по делу о покушении на убийство волонтёрки фонда для военных
14:02 В День города общественный транспорт в Екатеринбурге будет бесплатным и проработает до часа ночи
13:23 В УрФУ с первого сентября увеличат стипендии
12:59 В Свердловской области советуют готовиться к пенсии за два года
12:51 Рядом с «Оленьими ручьями» хотят создать туристический комплекс за 2 млрд рублей
12:36 В Екатеринбурге ждут визита главы российского МЧС Куренкова
11:46 За семь месяцев из Свердловской области выдворили 950 иностранцев
11:07 Арестованный по делу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга адвокат лишился статуса
10:08 Спустя десять лет мэрия Екатеринбурга возвращается к проекту новой улицы от Челюскинцев до «Динамо»
09:17 Пожарные команды российских атомных станций боролись за звания лучших под Екатеринбургом
09:00 ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
Все новости Свердловской области
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
Все новости России и мира
20:26 В Свердловской области за неделю родился 721 ребёнок
20:17 В Большебруснянском селе отловили слишком молодого водителя
20:05 Короткометражная «Яма» учеников Свердловской киношколы попал в калининградский конкурс
19:05 В Екатеринбурге за контрабанду леса осудили иностранца
18:52 Очередная жертва автомобильных двигателей попала в екатеринбургский зооприют
18:31 В Свердловской области за выходные ликвидировано почти 40 пожаров
18:02 Челябинка за четыре года получила 1,6 млн рублей в качестве пособий на несуществующих детей в Екатеринбурге
17:57 Овечкин пообещал приехать в Екатеринбург на хоккейный праздник на УГМК-арене
17:13 Предприниматели Уральского федерального округа тратят на рекламу до 39 тысяч рублей в месяц
16:55 10 кг насвая изъяли таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира из Узбекистана
16:25 Прокуратура добивается ускорения расселения аварийного дома в Первоуральске
15:45 Крышки для помощи больным детям собрали сотрудники свердловского учебного центра ФСИН
14:57 Двух тагильчан оправдали по делу о покушении на убийство волонтёрки фонда для военных
14:02 В День города общественный транспорт в Екатеринбурге будет бесплатным и проработает до часа ночи
13:23 В УрФУ с первого сентября увеличат стипендии
12:59 В Свердловской области советуют готовиться к пенсии за два года
12:51 Рядом с «Оленьими ручьями» хотят создать туристический комплекс за 2 млрд рублей
12:36 В Екатеринбурге ждут визита главы российского МЧС Куренкова
11:46 За семь месяцев из Свердловской области выдворили 950 иностранцев
11:07 Арестованный по делу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга адвокат лишился статуса
10:08 Спустя десять лет мэрия Екатеринбурга возвращается к проекту новой улицы от Челюскинцев до «Динамо»
09:17 Пожарные команды российских атомных станций боролись за звания лучших под Екатеринбургом
09:00 ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK