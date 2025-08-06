В Свердловской области за неделю родился 721 ребёнок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшую неделю в Свердловской области на свет появились 721 малыш: 373 мальчика и 348 девочек. Среди новорождённых — восемь пар близнецов. Об этом через официальный интернет-ресурс «Здоровье уральцев» сообщает областное Министерство здравоохранения.По данным регионального Минздрава, большинство рожениц — 523 женщины — стали мамами в возрасте до 35 лет. Ещё 190 женщины родили малышей после 35 лет. Для шести жительниц области это были уже шестые по счёту роды, а 123 ребёнка стали третьими детьми в семье.В ведомстве напомнили, что охрана материнства и детства — одно из приоритетных направлений работы медицинских учреждений региона, включающее наблюдение за будущими мамами, помощь при родах и поддержку в послеродовой период.