Очередная жертва автомобильных двигателей попала в екатеринбургский зооприют

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вслед за приютом для больных и травмированных животных «Клякса», Вечерние Ведомости не перестают просить автовладельцев проверять под капотом и под днищем машины перед каждой поездкой — а не спряталось ли там перепуганное животное. Минутное дело может спасти здоровье, а то и жизнь, кошке или птице.Молодой кошечке Карине из Екатеринбурга не повезло спрятаться под капотом машины, владелец которой утруждать себя проверками не стал, а сразу завёл двигатель. Судя по всему, именно так Карина получила травму, из-за которой теперь останется трёхлапой. Когда она попала под опеку «Кляксы», рана у котёнка уже сильно гноилась, а ткани частично некротизировались. После осмотра ветврачи пришли к выводу, что лапка на раздражители больше не отвечает и спасти её невозможно.Сейчас трёхмесячная Карина получила всю необходимую помощь. Ей обработали раны, дали курс антибиотиков и провели вакцинацию. Очутившись в безопасности, малышка проспала 12 часов подряд, — сообщают в «Кляксе».Финансово помочь в восстановлении и кормлении Карины можно по следующим реквизитам: