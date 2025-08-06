Возрастное ограничение 18+
Очередная жертва автомобильных двигателей попала в екатеринбургский зооприют
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Вслед за приютом для больных и травмированных животных «Клякса», Вечерние Ведомости не перестают просить автовладельцев проверять под капотом и под днищем машины перед каждой поездкой — а не спряталось ли там перепуганное животное. Минутное дело может спасти здоровье, а то и жизнь, кошке или птице.
Молодой кошечке Карине из Екатеринбурга не повезло спрятаться под капотом машины, владелец которой утруждать себя проверками не стал, а сразу завёл двигатель. Судя по всему, именно так Карина получила травму, из-за которой теперь останется трёхлапой. Когда она попала под опеку «Кляксы», рана у котёнка уже сильно гноилась, а ткани частично некротизировались. После осмотра ветврачи пришли к выводу, что лапка на раздражители больше не отвечает и спасти её невозможно.
Сейчас трёхмесячная Карина получила всю необходимую помощь. Ей обработали раны, дали курс антибиотиков и провели вакцинацию. Очутившись в безопасности, малышка проспала 12 часов подряд, — сообщают в «Кляксе».
Финансово помочь в восстановлении и кормлении Карины можно по следующим реквизитам:
карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
