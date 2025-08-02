10 кг насвая изъяли таможенники в екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира из Узбекистана

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово сотрудники таможни остановили пассажира, прилетевшего рейсом из узбекского города Наманган в Екатеринбург. При досмотре багажа иностранца инспекторы нашли более 10 килограммов насвая — гранулированного вещества темно-зеленого цвета.Пассажир объяснил таможенникам, что вез насвай для себя. Однако количество найденного товара в несколько раз превышает разрешённую норму.«По правилам Евразийской экономической комиссии на территорию России можно ввозить не более 250 граммов насвая для личного использования. А здесь 10,5 килограмма — это серьезное превышение лимита», — рассказал начальник таможенного поста аэропорта Кольцово Сергей Боровик.Сообщается, что возбудили два административных дела: за то, что пассажир не задекларировал товар по установленной форме, и за нарушение правил ввоза товаров в страну.