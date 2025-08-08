Прокуратура добивается ускорения расселения аварийного дома в Первоуральске

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

В Первоуральске прокуратура проверяет, как соблюдаются права жильцов аварийного дома на улице Цветочной, 1, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.Дом признали аварийным еще в ноябре 2021 года из-за сильного износа. Городская администрация установила срок расселения до конца 2028 года. Прокуратура посчитала этот срок слишком долгим и подала протест.После рассмотрения протеста срок сократили всего на несколько месяцев – до марта 2028 года. В прокуратуре считают, что этого недостаточно.Теперь запланирована повторная экспертиза дома. Специалисты областного департамента жилищного надзора должны заново оценить степень износа здания. Сообщается, что если выяснится, что дом нужно расселить быстрее, прокуратура обратится в суд с требованием сократить установленные сроки.