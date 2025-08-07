Крышки для помощи больным детям собрали сотрудники свердловского учебного центра ФСИН

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

Работники и курсанты межрегионального учебного центра ГУФСИН по Свердловской области полгода участвовали в необычной благотворительной акции. Они собирали пластиковые крышки в рамках проекта «Крышки для малышки», который проводит фонд «Живи, малыш» из Нижнего Тагила.Организовал акцию в учебном центре старший преподаватель Игорь Орлов. Он руководит Советом молодых специалистов и решил привлечь коллег к доброму делу.В сборе крышек участвовали сотрудники из разных регионов России, которые приехали на обучение в свердловский центр. По словам Орлова, такая благотворительность стала интересным опытом для всех участников.Собранные средства от сдачи крышек передадут в фонд «Живи, малыш». Деньги потратят на лечение и восстановление здоровья детей из Екатеринбурга и Нижнего Тагила.