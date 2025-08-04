В День города общественный транспорт в Екатеринбурге будет бесплатным и проработает до часа ночи

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В администрации Екатеринбурга рассказали об изменениях в работе городского транспорта 16 августа, во время празднования Дня города. Метрополитен, автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать до 01:00 17 августа.Как сообщили в департаменте информационной политики мэрии, для жителей города проезд на общественном транспорте 16 августа будет бесплатным. К 22:00 на центральных улицах будет организована дополнительная техника.Автобусы будут ожидать пассажиров на улицах 8 Марта (от Малышева до Куйбышева), Радищева (от Сакко и Ванцетти до 8 Марта), возле театров драмы и оперы, а также на проспекте Ленина от Вайнера до Московской.Троллейбусы разместятся на улицах Карла Либкнехта, в районе пересечения Малышева и 8 Марта, а также у перекрестка Белинского и Малышева. Трамваи будут курсировать по проспекту Ленина между Московской и Вайнера.В то же время власти предупреждают о масштабных ограничениях движения автотранспорта в центре города. Начиная с вечера 15 августа и до утра 18 августа будет закрыто движение по ряду центральных улиц, включая участки проспекта Ленина, улиц 8 Марта, Горького и других.Особые ограничения коснутся и электросамокатов — компаниям-операторам рекомендовано приостановить их работу в центральной части города с полуночи 16 августа до утра следующего дня.Городские власти призывают горожан заранее планировать маршруты и проявить понимание к временным неудобствам, связанным с подготовкой к празднику.