В УрФУ с первого сентября увеличат стипендии

С первого сентября 2025 года в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина повысят государственные стипендии для студентов очной формы обучения. Изменения коснутся обучающихся за счет федерального бюджета. Об этом стало известно из документа, подписанного исполняющим обязанности ректора УрФУ Павлом Бутроном.Сообщается, что повышение связано с учетом инфляции в 7,6% за период с декабря 2024-го по декабрь 2025 года, установленной федеральным законом о бюджете.Размеры академических стипендийБакалавриат и специалитет:1 курс — 2225,20 руб. в месяц (до окончания первой сессии)2–6 курсы и 1 курс после первой сессии — 2892,40 руб. в месяцМагистратура: 4228,80 руб. в месяцПовышенные академические стипендии за отличную учебу:Бакалавриат и специалитет — 4228,80 руб.Магистратура — 6231,20 руб.Социальная стипендия: 3376,60 руб. в месяц.