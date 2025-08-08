Возрастное ограничение 18+
В УрФУ с первого сентября увеличат стипендии
Фото: Вечерние ведомости
С первого сентября 2025 года в Уральском федеральном университете имени Б.Н. Ельцина повысят государственные стипендии для студентов очной формы обучения. Изменения коснутся обучающихся за счет федерального бюджета. Об этом стало известно из документа, подписанного исполняющим обязанности ректора УрФУ Павлом Бутроном.
Сообщается, что повышение связано с учетом инфляции в 7,6% за период с декабря 2024-го по декабрь 2025 года, установленной федеральным законом о бюджете.
Размеры академических стипендий
Бакалавриат и специалитет:
1 курс — 2225,20 руб. в месяц (до окончания первой сессии)
2–6 курсы и 1 курс после первой сессии — 2892,40 руб. в месяц
Магистратура: 4228,80 руб. в месяц
Повышенные академические стипендии за отличную учебу:
Бакалавриат и специалитет — 4228,80 руб.
Магистратура — 6231,20 руб.
Социальная стипендия: 3376,60 руб. в месяц.
Сообщается, что повышение связано с учетом инфляции в 7,6% за период с декабря 2024-го по декабрь 2025 года, установленной федеральным законом о бюджете.
Размеры академических стипендий
Бакалавриат и специалитет:
1 курс — 2225,20 руб. в месяц (до окончания первой сессии)
2–6 курсы и 1 курс после первой сессии — 2892,40 руб. в месяц
Магистратура: 4228,80 руб. в месяц
Повышенные академические стипендии за отличную учебу:
Бакалавриат и специалитет — 4228,80 руб.
Магистратура — 6231,20 руб.
Социальная стипендия: 3376,60 руб. в месяц.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело после подделки решения жильцов о выборе УК
08 августа 2025
08 августа 2025
Глава СК взял на контроль дело о взрыве газа в Нижнем Тагиле после обращения матери погибшей девочки
02 августа 2025
02 августа 2025