В Екатеринбурге ждут визита главы российского МЧС Куренкова

12.36 Понедельник, 11 августа 2025
Фото: сайт Госдумы РФ
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что глава МЧС Александр Куренков приедет в столицу Урала на следующей неделе.

В коротком посте утверждается, что федеральный министр приедет ненадолго, но визит будет важным.

Добавим, что Александр Куренков посещал Свердловскую область в ноябре прошлого года.

Александр Федоров © Вечерние ведомости
