В Екатеринбурге ждут визита главы российского МЧС Куренкова

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что глава МЧС Александр Куренков приедет в столицу Урала на следующей неделе.В коротком посте утверждается, что федеральный министр приедет ненадолго, но визит будет важным.Добавим, что Александр Куренков посещал Свердловскую область в ноябре прошлого года.