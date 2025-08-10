Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ждут визита главы российского МЧС Куренкова
Фото: сайт Госдумы РФ
Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» пишет, что глава МЧС Александр Куренков приедет в столицу Урала на следующей неделе.
В коротком посте утверждается, что федеральный министр приедет ненадолго, но визит будет важным.
Добавим, что Александр Куренков посещал Свердловскую область в ноябре прошлого года.
