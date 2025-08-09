За семь месяцев из Свердловской области выдворили 950 иностранцев

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Судебные приставы Свердловской области с января по июль 2025 года выдворили из России 950 иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство.Больше всего было выдворено граждан Таджикистана — 428 человек. На втором месте граждане Узбекистана — 298 человек. Также были высланы 133 гражданина Кыргызстана и 33 — Азербайджана. Меньше всего выдворили граждан Грузии, Египта и Китая — от одного до шести человек из каждой страны.Сообщается, что люди приехали в Россию на заработки, но находились на территории страны незаконно. Их признали виновными в административном правонарушении по статье 18.8 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение правил въезда или пребывания в России.Нарушителей оштрафовали и вынесли постановления о принудительном выдворении. До отправки на родину они содержались в специальных центрах временного содержания.