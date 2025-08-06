Возрастное ограничение 18+
Арестованный по делу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга адвокат лишился статуса
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Адвокат Владимир Певчев, которого в июле отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, лишился статуса адвоката. На сайте адвокатской палаты Свердловской области появилась информация о том, что адвокатский статус Певчева прекращён.
Как сообщил источник в палате, Певчев прекратил статус по собственной инициативе.
Напомним, Ленинский райсуд Екатеринбурга направил Певчева отбывать домашний арест в его квартиру в Среднеуральске до 1 сентября. По версии следствия, адвокат за вознаграждение в несколько миллионов рублей предлагал «зарешать» вопрос в СК с непривлечением в качестве обвиняемого одного человека. Однако следователи решили, что на самом деле Певчев хотел присвоить все деньги себе — поэтому его обвинили не в посредничестве в даче взятки, а в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК с применением части 3 статьи 30 УК). Вторым фигурантом дела стал ещё один адвокат, бывший следователь Андрей Жуков — вместе они пытались повлиять на расследование большого многофигурантного дела, связанного с бывшей невесткой экс-мэра города, Анастасией Чернецкой и других бизнесменов, в котором также фигурируют теперь уже бывший начальник экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Андрей Дьяков и тоже уже бывший глава налоговой Свердловской области Сергей Логинов, считает следствие.
Иллюстрация: скриншот с сайта АПСО
