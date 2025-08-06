Возрастное ограничение 18+

Арестованный по делу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга адвокат лишился статуса

11.07 Понедельник, 11 августа 2025
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Адвокат Владимир Певчев, которого в июле отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, лишился статуса адвоката. На сайте адвокатской палаты Свердловской области появилась информация о том, что адвокатский статус Певчева прекращён.

Арестованный по делу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга адвокат лишился статуса

Иллюстрация: скриншот с сайта АПСО


Как сообщил источник
в палате, Певчев прекратил статус по собственной инициативе.

Напомним, Ленинский райсуд Екатеринбурга направил Певчева отбывать домашний арест в его квартиру в Среднеуральске до 1 сентября. По версии следствия, адвокат за вознаграждение в несколько миллионов рублей предлагал «зарешать» вопрос в СК с непривлечением в качестве обвиняемого одного человека. Однако следователи решили, что на самом деле Певчев хотел присвоить все деньги себе — поэтому его обвинили не в посредничестве в даче взятки, а в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК с применением части 3 статьи 30 УК). Вторым фигурантом дела стал ещё один адвокат, бывший следователь Андрей Жуков — вместе они пытались повлиять на расследование большого многофигурантного дела, связанного с бывшей невесткой экс-мэра города, Анастасией Чернецкой и других бизнесменов, в котором также фигурируют теперь уже бывший начальник экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД Андрей Дьяков и тоже уже бывший глава налоговой Свердловской области Сергей Логинов, считает следствие.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В суде Каменска-Уральского рассмотрят дело о групповом похищении у пенсионерки многих тысяч
06 августа 2025
Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
10 августа 2025
Прокуратура утвердила обвинение директору бывшего регоператора ТБО «Экосервис»
04 августа 2025
В офис управляющей компании Виктора Старокожева в Екатеринбурге нагрянули силовики
06 августа 2025

ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:46 За семь месяцев из Свердловской области выдворили 950 иностранцев
11:07 Арестованный по делу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга адвокат лишился статуса
10:08 Спустя десять лет мэрия Екатеринбурга возвращается к проекту новой улицы от Челюскинцев до «Динамо»
09:17 Пожарные команды российских атомных станций боролись за звания лучших под Екатеринбургом
09:00 ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
15:32 Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
14:00 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа
13:39 В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
12:50 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара, есть пострадавшие
12:43 В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
11:46 В Свердловской области зафиксирован природный пожар на площади 15 гектаров
11:34 Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
22:23 Депутат ЗакСО вступился за заблокированный трек уральской рэп-группы
17:45 В Свердловской области будут тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Произошли массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
Все новости Свердловской области
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
Все новости России и мира
11:46 За семь месяцев из Свердловской области выдворили 950 иностранцев
11:07 Арестованный по делу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга адвокат лишился статуса
10:08 Спустя десять лет мэрия Екатеринбурга возвращается к проекту новой улицы от Челюскинцев до «Динамо»
09:17 Пожарные команды российских атомных станций боролись за звания лучших под Екатеринбургом
09:00 ДК ВИЗа в Екатеринбурге никто не захотел ремонтировать за 24 миллиона рублей
17:51 СК проверит обстоятельства нападения женщины на подростка в ТРЦ Екатеринбурга
17:27 В центре Екатеринбурга закроется первое вегетарианское кафе на улице Вайнера
16:07 Екатеринбург вошел в топ-20 городов России по числу электрозаправок
15:32 Суд отправил в СИЗО замдиректора департамента общественных связей мэрии Екатеринбурга
14:00 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют участок у посёлка Белоярский с 13 августа
13:39 В Екатеринбурге нашли мёртвыми двух детей и их мать
12:50 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара, есть пострадавшие
12:43 В Нижнем Тагиле разыскивают 16-летнюю Дарью Вяльцеву
11:46 В Свердловской области зафиксирован природный пожар на площади 15 гектаров
11:34 Куда сходить в Екатеринбурге с 11 по 17 августа
22:23 Депутат ЗакСО вступился за заблокированный трек уральской рэп-группы
17:45 В Свердловской области будут тёплые выходные и небольшие дожди в начале недели
17:31 В Каменске-Уральском пособников телефонных мошенников отправили в СИЗО
16:52 Вчерашний крупный пожар на лесопилке в Бисерти полностью ликвидирован
15:56 Произошли массовые переносы и отмены рейсов из аэропорта Екатеринбурга
14:35 В Артёмовском разыскивают мужчину, обвиняемого в насильственных действиях против ребёнка
13:10 В Свердловской области спасатели потушили 16 пожаров, на карьере «Рамада» утонул мужчина
12:57 В Первоуральске 9-летний мальчик перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
12:42 В Свердловской области за июнь найдены живыми 112 человек, 4 — погибшими
11:23 В Екатеринбурге продлили ремонт на улице Центральной и начнут перекрывать Советских Женщин
11:09 В Свердловской области возросло число погибших в авариях
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK