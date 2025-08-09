Возрастное ограничение 18+

Спустя десять лет мэрия Екатеринбурга возвращается к проекту новой улицы от Челюскинцев до «Динамо»

10.08 Понедельник, 11 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга возвращается к проекту соединения улицы Николая Никонова и Челюскинцев. Его должны были реализовать ещё несколько лет назад в рамках реконструкции Макаровского моста и улично-дорожной сети на прилегающих к нему участках (именно для перспективы продления в сторону улицы Никонова под мост «вывели» улицу Гражданскую), однако раз за разом откладывали.

В 2021 году, после того как открыли движение по обновлённому Макаровскому мосту, Вечерние ведомости делали запрос в мэрию с целью прояснить, когда планируется реализация третьего этапа реконструкции моста по Челюскинцев и прилегающей улично-дорожной сети — в мэрии тогда ответили, что ОАО «Уралгипротранс» выполняет разработку проектной документации, и что готовую документацию планируют направить на госэкспертизу в III квартале 2022 года.


Ответ на запрос Вечерних ведомостей от 2021 года


Была ли в итоге утверждена та проектная документация, неизвестно, однако в 2024 году мэрия объявила общественные обсуждения проекта планировки территории, по которой должна пройти та самая дорога — продолжение улицы Николая Никонова. Проект в итоге был утверждён.

Однако до реализации по сравнению с изначально озвученными сроками может пройти больше 10 лет — в конце минувшей недели администрация Екатеринбурга утвердила изменения в муниципальную программу «Столица» на 2017-2028 годы, в которой теперь фигурирует та самая улица, однако не её строительство, а лишь проектирование.


Фрагмент обновлённой программы «Столица»


С учётом того, что работы по строительству улицы в программе не заложены, его начало стоит ожидать не ранее 2027 года. На проектирование из городского бюджета в 2026 году готовы выделить 30 миллионов рублей.

Ранее в СМИ сообщалось, что против строительства улицы выступал областной министр спорта Леонид Рапопорт, якобы ссылаясь на соображения антитеррористической защищённости (трассировка новой улицы проходит по прилегающей к ДИВС «Уралочка» территории), однако в пресс-службе мэрии позже сообщили, что эти вопросы удалось отрегулировать.

После реконструкции длина улицы должна составить 1 км, ширина проезжей части – 15 м, тротуаров – от 3 до 4,5 м, кроме того, на Никонова обустроят велодорожки шириной от 2,5 до 3 м. На перекрёстке улицы Никонова и переулка Красного планируют установят светофор, а часть сквера имени Александра Канделя придётся вырубить.


Иллюстрация: проектная документация


После завершения строительства улицы по ней планируют пустить общественный транспорт – автобусы. Сейчас по Никонова ходят троллейбусы до конечной станции «Динамо».


Иллюстрация: проектная документация

Владислав Постников © Вечерние ведомости
